По делу экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова на 5,6 млрд прозвучал первый приговор. Фигурант выложил все

Первым из команды, которую объединяет уголовное дело о мошенничестве на сумму в 5,6 млрд рублей, приговор услышал Марат Каюмов. Он возглавляет одну из СРО, через которую деньги строителей уходили на счета «Норд-Вест Капитал», а оттуда уже в карманы и банковские ячейки фигурантов. Всего в деле звучат три СРО: «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Каюмов руководил последней.

Директор одной из саморегулируемых организаций, через которые экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора Слабиков и его команда якобы забирали деньги строителей, приговорен к условному сроку. Он открыл для следствия банковскую ячейку.

Деньги похищали из компенсационного фонда: чтобы выйти на строительный рынок, предприниматель должен стать участником СРО и заплатить определенную сумму на случай непредвиденных ситуаций. На счета «Норд-Вест Капитала» деньги уходили под предлогом их сохранения и увеличения.

Каюмов помогал с документами, открывал счета, переводил деньги. После задержания он все подробно рассказал и дал ключ от банковской ячейки, в которой лежали 811 тысяч долларов. Деньги пока что арестованы и потерпевшим не возвращены.

По версии следствия, ОПГ создал владелец «Норд-Вест Капитала» Алексей Шувалов совместно с предпринимателем Алексеем Елисеевым, которого объявили в международный розыск. Шувалов, как и Каюмов, заключил досудебное соглашение, его дело будет рассматриваться отдельно.

С 2009 года в группу включили Григория Слабикова и его дочь, в их деле, которое на днях будет передано в суд, шесть фигурантов.

Выдавал места, где хранилось похищенное, и сам Слабиков, но только частично. Всего у него нашли около 3 миллиардов рублей. Ростехнадзор ведет реестр СРО и дает им право на существование.