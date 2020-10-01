Экс-чиновник из Ростехнадзора Слабиков и его дочь утверждены прокуратурой как мошенники. Дело на 5,6 миллиарда отправляется в суд

Под двести томов уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят бывший глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков, его дочь и еще четыре человека, готовы к отправке в Дзержинский районный суд Петербурга. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Стадия досудебного следствия по делу Слабикова закончилась 1 октября, сообщает прокуратура Петербурга. По версии следствия, а надзор согласился с убедительностью собранных доказательств, бывший чиновник, его дочь Елена и еще пять человек создали преступную группу и восемь лет обирали строителей через саморегулируемые организации (СРО). Чтобы начать деятельность в этой сфере, бизнесмен должен вступить в СРО и скинуться в компенсационный фонд, которым, в случае чего, покрывался бы причиненный одним из членов организации вред. В деле Слабикова, а именно Ростехнадзор ведет реестр СРО и разрешает им работать, звучат названия «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс». Деньги из этих СРО аккумулировались на счетах «Норд-Вест Капитала», управлял которым Алексей Шувалов. Его тоже обвиняют в мошенничестве, Шувалов был одним из первых задержанных по этому делу, еще в 2017 году. Он заключил досудебное соглашение, и его дело будет слушаться отдельно, оставшиеся шесть фигурантов в суд будут ездить дружно.