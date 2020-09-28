Собиравший со строителей деньги знакомый экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова первым дочитал свое дело. Его будут судить отдельно

Уголовное дело в отношении бизнесмена Алексея Шувалова, знакомого экс-главы Северо-Западного Ростехнадзора Георгия Слабикова, передано в суд. Горпрокуратура утвердила его роль.



Мошенничество в составе организованной группы и легализация, всё в особо крупном размере, — с таким обвинением в суд готовятся передать дело Шувалова. Остался последний пункт — вручить ему копию обвинительного заключения. В группе не менее десяти человек, пока читать более 200 томов закончил только один Шувалов.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городской прокуратуры 28 сентября, его считают причастным к делу о хищении 5,6 миллиарда у строителей. В 2009 году Шувалов, по версии следствия, похитил деньги, которые бизнесмены скидывали в компенсационный фонд саморегулируемых организаций «Стандарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный ресурс». Оттуда деньги шли в «Норд-Вест Капитал», бенефициаром которого и был Шувалов. В сентябре 2017 года компанию лишили лицензии на управление инвестиционными и паевыми фондами.

