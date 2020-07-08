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08.07.2020 15:46
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Дочь обедневшего миллиардера Слабикова отпустили гулять. Волю ей обеспечило особое положение

Обвиняемая по делу о хищении более пяти миллиардов рублей в компании своего отца Елена Слабикова больше не ограничена стенами квартиры. Сам экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора продолжает читать материалы дела дома.

Об этом 8 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Елену Слабикову отпустили в первую очередь по медицинским показаниям, беременной женщине часто приходится ходить к врачам. Теперь ей нельзя выходить из дома с десяти вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и общаться с кем-то, кроме адвокатов и родственников.

Георгий Слабиков остается под домашним арестом, с момента, когда его отпустили из изолятора, прошло больше года. Как сообщалось ранее, ему разрешены четырехчасовые прогулки. С материалами дела, в котором 188 томов, обвиняемые знакомятся больше года.

Экс-главу регионального управления Ростехнадзора обвиняют в мошенническом хищении 5,6 млрд рублей. Часть денег удалось наскрести по счетам и квартирам Слабикова, что-то он отдал сам — набралось около 3 млрд. По версии следствия, чиновник обманывал строителей вместе с дочерью Еленой через саморегулируемые организации.

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Комментарии (4)

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Дорогая редакция! Ваша способность править текст впечатляет.Видно, что хорошо знакомы с Оруэллом,и его "1984". "Переписать сквозь наверх до подшивки." Верной дорогой идете,товарищи!
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"...и общаться с кем-то, кроме адвокатом и родственников".Уважаемая редакция,большое вам спасибо.Стало ясно, кто автор вопроса о поправках в Конституцию. ПадЁжность аналогична, до стадии смешения
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