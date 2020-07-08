Дочь обедневшего миллиардера Слабикова отпустили гулять. Волю ей обеспечило особое положение

Обвиняемая по делу о хищении более пяти миллиардов рублей в компании своего отца Елена Слабикова больше не ограничена стенами квартиры. Сам экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора продолжает читать материалы дела дома.

Об этом 8 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Елену Слабикову отпустили в первую очередь по медицинским показаниям, беременной женщине часто приходится ходить к врачам. Теперь ей нельзя выходить из дома с десяти вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и общаться с кем-то, кроме адвокатов и родственников.