Дочь обедневшего миллиардера Слабикова отпустили гулять. Волю ей обеспечило особое положение
Обвиняемая по делу о хищении более пяти миллиардов рублей в компании своего отца Елена Слабикова больше не ограничена стенами квартиры. Сам экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора продолжает читать материалы дела дома.
Об этом 8 июля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Елену Слабикову отпустили в первую очередь по медицинским показаниям, беременной женщине часто приходится ходить к врачам. Теперь ей нельзя выходить из дома с десяти вечера до восьми утра, пользоваться интернетом и общаться с кем-то, кроме адвокатов и родственников.
Георгий Слабиков остается под домашним арестом, с момента, когда его отпустили из изолятора, прошло больше года. Как сообщалось ранее, ему разрешены четырехчасовые прогулки. С материалами дела, в котором 188 томов, обвиняемые знакомятся больше года.
Экс-главу регионального управления Ростехнадзора обвиняют в мошенническом хищении 5,6 млрд рублей. Часть денег удалось наскрести по счетам и квартирам Слабикова, что-то он отдал сам — набралось около 3 млрд. По версии следствия, чиновник обманывал строителей вместе с дочерью Еленой через саморегулируемые организации.