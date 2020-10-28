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28.10.2020 17:00
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«Инсайд» с вице-губернатором Петербурга Ириной Потехиной. В прямом эфире обсудим «школьный вопрос»

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина станет гостем «Фонтанки» вечером в среду, 28 октября. Главный редактор нашего издания Александр Горшков проведет с ней прямой эфир программы «Инсайд».

Как уберечь наших детей в период пандемии? Какой режим работы школ наиболее безопасен сегодня? Закончатся ли осенние каникулы 9 ноября? На эти и другие вопросы о социальной политике Петербурга Ирина Потехина ответит в рамках программы «Инсайд».

Возможность спросить вице-губернатора есть не только у главного редактора, но и у наших читателей. Вы можете оставлять свои вопросы здесь в комментариях, а также в социальных сетях. Прямой эфир программы «Инсайд» будет транслироваться в нашей группе «ВКонтакте». Вопросы можно задать прямо во время эфира, который начнется после 18 часов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Nik_Tar
А обязаны ли дети и педагоги, которые Во время каникул уезжали в друг к города, сдавать тесты на коронавирус?
bombaleilo
Обсудим лучше интриги и перестановки с легкой руки госпожи Потехиной и её ставленников
263902481
Вопрос: В сентябре этого года зам.министра просвещения Дмитрий Глушко в своем интервью озвучил следующую информацию: «… родители теперь имеют право перевести своего ребенка на дистанционное обучение в любой школе страны…Такая возможность предоставлена родителям в случае, если они сомневаются в эпидемиологической безопасности при нахождении в школе своего ребенка…»
Могут ли родители по своему желанию перевести ребенка в формат дистанционного обучения? Как это сделать и могут ли в школе отказать? На какой закон ссылаться?
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