«Инсайд» с вице-губернатором Петербурга Ириной Потехиной. В прямом эфире обсудим «школьный вопрос»

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина станет гостем «Фонтанки» вечером в среду, 28 октября. Главный редактор нашего издания Александр Горшков проведет с ней прямой эфир программы «Инсайд».



Как уберечь наших детей в период пандемии? Какой режим работы школ наиболее безопасен сегодня? Закончатся ли осенние каникулы 9 ноября? На эти и другие вопросы о социальной политике Петербурга Ирина Потехина ответит в рамках программы «Инсайд».



Возможность спросить вице-губернатора есть не только у главного редактора, но и у наших читателей. Вы можете оставлять свои вопросы здесь в комментариях, а также в социальных сетях. Прямой эфир программы «Инсайд» будет транслироваться в нашей группе «ВКонтакте». Вопросы можно задать прямо во время эфира, который начнется после 18 часов.

