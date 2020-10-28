Сколько стоит день ареста. В Петербурге бывший полицейский отсудил полмиллиона за незаконное уголовное преследование

Изложением тягот, связанных с уголовным преследованием Антона Боева, 28 октября поделилась объединённая пресс-служба судов Петербурга. Экс-начальник отдела по незаконному обороту наркотиков на водном транспорте Боев провёл под стражей 408 дней и для доказательства своей невиновности был вынужден неоднократно обжаловать незаконные действия своих бывших коллег, следователя и прокурора.

Попавший под уголовное дело экс-сотрудник транспортной полиции Петербурга выиграл иск к министерству финансов. За неоправданные мытарства под арестом и потерю друзей и репутации он просил 3 млн рублей, получил в шесть раз меньше.

Морально-нравственные страдания продолжились под домашним арестом, поскольку из-за наложенных ограничений семья не могла приглашать гостей, трое детей — заниматься с репетиторами. Кроме того, уголовное дело лишило Боева друзей и близких, которые прекратили общение из-за обвинений, и работы. МВД рассталось с ним с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Между тем вину в суде так и не доказали.



Боева задержали осенью 2017 года вместе с подчинённым старшим лейтенантом Владимиром Груздевым и бывшим сотрудником УФСКН Николаем Лавровым. Следствие настаивало, что 2 августа того же года у АЗС «Несте» на Среднем проспекте Васильевского острова трое фигурантов на глазах сотрудников полицейского главка укомплектовали местного жителя, якобы причастного к распространению наркотиков, в машину и увезли на Детскую улицу. Там они якобы вымогали у петербуржца 300 тысяч рублей.



Всем троим вменяли похищение человека, в декабре 2017 года Боева отпустили из СИЗО и определили под домашний арест. Годом позже Василеостровский райсуд переквалифицировал обвинение на получение взятки (290 УК) и превышение должностных полномочий (286 УК РФ). При этом Боева и Лаврова оправдали в связи с отсутствием в деяниях состава преступления. Лейтенанта Груздева признали невиновным во взятке и назначили три года условно за превышение должностных полномочий.

