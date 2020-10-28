Индекс РТС впервые с середины мая опустился ниже 1100 пунктов

Фондовый индекс РТС, отражающий рыночную капитализацию крупнейших российских компаний, впервые с середины мая 2020 года опустился ниже 1100 пунктов. Об этом 28 октября свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.



По данным на 12:11, значение индекса РТС составило 1 095,3 пункта (более -3,2% к закрытию торгов). При этом минимальное значение, до которого индекс опускался сегодня, соответствует 1 093,4 пункта. Последний раз такие показатели были зафиксированы 14 мая 2020 года, в разгар первой волны коронавируса.

