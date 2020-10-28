Индекс РТС впервые с середины мая опустился ниже 1100 пунктов

Фондовый индекс РТС, отражающий рыночную капитализацию крупнейших российских компаний, впервые с середины мая 2020 года опустился ниже 1100 пунктов. Об этом 28 октября свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
По данным на 12:11, значение индекса РТС составило 1 095,3 пункта (более -3,2% к закрытию торгов). При этом минимальное значение, до которого индекс опускался сегодня, соответствует 1 093,4 пункта. Последний раз такие показатели были зафиксированы 14 мая 2020 года, в разгар первой волны коронавируса.
Индекс Мосбиржи, по данным на 12:19, составил 2 712,3 пункта (-1,84% к закрытию). Последний раз показатель достигал такого значения 14 июля.
К этому моменту лидерами снижения являются акции «Роснефти» (-4,42%), «Татнефти» (-4,26%), депозитарные расписки X5 Retail Group (-3,95%), ценные бумаги «Детского мира» (-3,76%). При этом подорожали депозитарные расписки TCS Group (+2,35%), акции «Сургутнефтегаза» (+0,89%) и Polymetal (+0,38%).
Российские фондовые индексы снижаются вслед за мировыми. Обвал американских индексов на фоне роста заболеваемости коронавирусом 26 октября привел к тому, что совокупное состояние десяти богатейших миллиардеров мира за день уменьшилось более чем на $17 млрд.