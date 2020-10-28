Росреестр запускает сервис, который будет выдавать выписки о недвижимости за 30 секунд

Благодаря ФГИС ЕГРН оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростится, а время оформления собственности и проведение кадастрового учета сократится. Речь идет, в частности, о регистрации прав собственности, договоров ипотеки, постановке на кадастровый учет и других процедурах в сфере недвижимости, сообщили 28 октября РБК в аппарате вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Специальный сервис, с помощью которого в онлайн-режиме можно будет получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), обещают запустить в России до конца 2020 года.

Новая система объединила в себе данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).



«Внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких минут», — сказала Виктория Абрамченко.



С внедрением новой системы, пообещали в правительстве, получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта недвижимости. К примеру, житель Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая за пределы своего региона.



Чтобы воспользоваться его услугами, необходимо будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

