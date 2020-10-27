В Москве впервые с начала лета за сутки от коронавируса умерли более 70 человек

За последние сутки в Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили вечером 27 октября в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Впервые с 1 июня в российской столице за 24 часа от COVID-19 скончались более 70 человек. Накануне сообщалось о 61 жертве. Общее количество умерших в Москве за весь период пандемии достигло 6578 человек.

Напомним, что в Петербурге за вчерашние сутки зафиксировано 47 смертей от COVID-19.