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27.10.2020 15:57
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Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн за 3 млрд рублей готов на 62%

Ход строительства нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн проинспектировал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. Об этом сообщили в его аппарате 27 октября.

«На сегодняшний день степень строительной готовности объекта составляет 62%. На объекте работают 460 специалистов. Выполняются работы по устройству фасада, отделочные работы, обустройство вентиляции, канализации, отопления, дымоудаления, электромонтажные работы, монтируются слаботочные системы. Работы, согласно государственному контракту, должны быть завершены в декабре 2020 года», — рассказали представители Линченко.

В аппарате вице-губернатора напомнили, что в новом корпусе также ведется обустройство приемного отделения (четыре приемно-смотровых бокса), консультативно-диагностического отделения (компьютерная томография, УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, ЭКГ) и палатных отделений на 302 койки. Помимо этого в здании предусмотрены экстренная операционная, лаборатории, стерилизационное отделение, а также отделения реанимации и интенсивной терапии на 18 коек, административные, бытовые, технические и вспомогательные помещения.

Как ранее писала «Фонтанка», здание госпиталя за три миллиарда рублей на Народной улице, 21/2, было заложено в середине лета, работы по его строительству планируют завершить за пять месяцев. Возведением нового корпуса занимается компания «Лентехстрой», которая ранее разворачивала коечный фонд в «Ленэкспо», куда второй день после нового открытия выстраиваются очереди из скорых.

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Комментарии (1)

yujinspb2
Так вот зачем карантин придумали.
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