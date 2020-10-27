Обстрел журналистов Euronews противотанковыми ракетами в Карабахе попал на видео. Азербайджан обвинил Армению
Съемочная группа Euronews, двигаясь на автомобиле из Нафталана в Талыш, попала под обстрел ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — Прим. ред.) в Нагорном Карабахе. Пролет снаряда прямо над машиной журналистов попал на видео. В результате взрыва пострадала только машина, пишет 27 октября Euronews.
«Экипаж «Евроньюс» лично ощутил опасность: ракета пролетела в нескольких сантиметрах от джипа. Джип был слегка поврежден рикошетом, но его пассажиры остались невредимы. Многим азербайджанцам и армянам повезло меньше», — передают журналисты.
В издании отмечают, что в Мартакертском районе Карабаха работает азербайджанская артиллерия и обстреливает армянские позиции. При этом азербайджанская сторона считает, что причиной случившегося со съемочной группой стала именно Армения.
«Решительно осуждаем ракетный обстрел вооруженными силами Армении противотанковыми ракетами типа «Корнет» съемочной группы Euronews, осуществлявшей профессиональную журналистскую деятельность в освобожденных от оккупации селах Талыш и Суговушан Азербайджана», — заявил порталу Aze.az помощник президента и заведующий отделом по вопросам внешней политики Азербайджана Хикмет Гаджиев.
@Euronews team almost hit by Azerbaijani missiles in Artsakh. pic.twitter.com/ggsMki6PCe— Shahen (@ThePoliticsWand) October 27, 2020
26 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США вновь договорились о гуманитарном прекращении огня, однако стороны выполняли условия всего несколько минут, а затем начались двусторонние обвинения в продолжении военных действий.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.