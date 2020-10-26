Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия в Карабахе

Ранее Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, пишет 26 октября РИА Новости .

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 мск.

При этом в Баку заверили, что полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения в Карабахе.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия. «Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8.00 (07.00) будет соблюдать полный режим прекращения огня», — написал он в Facebook.