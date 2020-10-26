Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня сразу после вступления в силу нового перемирия в 07.00 мск.
Ранее Госдеп США опубликовал совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, пишет 26 октября РИА Новости.
«Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.
При этом в Баку заверили, что полностью соблюдают перемирие по всей линии соприкосновения в Карабахе.
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о готовности армянской стороны соблюдать режим перемирия. «Как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8.00 (07.00) будет соблюдать полный режим прекращения огня», — написал он в Facebook.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.