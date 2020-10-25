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25.10.2020 21:54
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Трамп пообещал разрешить карабахский конфликт. Сказал, что это будет легко

Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — заявил Трамп 25 октября на митинге в штате Нью-Гэмпшир. Трансляция велась в его YouTube-канале.

Напомним, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе 17 октября. Режим прекращения огня должен был начаться в 00:00 18 октября, но уже ночью представители Армении и Азербайджана обвинили друг друга в его нарушении. К обвинениям Армении присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с тем он заявил, что Минская группа в лице России, Франции и США поставляет Еревану оружие.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. Боевые действия продолжались двадцать дней. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.

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Комментарии (2)

hal9000
Поменьше надо оружием торговать..под суд надо тех кто конфликтующим сторонам продает оружие..особенно оружие для нападения..ПВО пожалуйста..Скрудж Макдак вечно ляпнят..
victor_k
Возможное решение тут одно - "Аднан Мендерес-1961".
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