Трамп пообещал разрешить карабахский конфликт. Сказал, что это будет легко

Дональд Трамп пообещал разобраться с конфликтом между Арменией и Азербайджаном.



«Мы разберемся с этим. Это будет… Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу. Армения. Почему нет? Это легко, если знаешь, что делаешь», — заявил Трамп 25 октября на митинге в штате Нью-Гэмпшир. Трансляция велась в его YouTube-канале.



Напомним, Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе 17 октября. Режим прекращения огня должен был начаться в 00:00 18 октября, но уже ночью представители Армении и Азербайджана обвинили друг друга в его нарушении. К обвинениям Армении присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с тем он заявил, что Минская группа в лице России, Франции и США поставляет Еревану оружие.

