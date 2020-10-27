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27.10.2020 11:27
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В больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова возобновили приём пациентов с коронавирусом

Больница им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова вновь начала принимать больных с COVID-19. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. На данный момент для ковидных пациентов развёрнуто 178 коек.

«Привлечение мощностей федеральных стационаров создаст необходимый резерв и даст возможность не сокращать объемы плановой и специализированной медицинской помощи в Петербурге», — подчеркнул Эргашев.

С 1 ноября пациентов с коронавирусом также начнёт принимать снова Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Здесь подготовлены 250 коек.

Накануне для приёма открылся госпиталь «Ленэкспо». Его сразу же окружили скорые.

В данный момент в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развернуты 6713 коек, из которых свободно 1003 койки (15 %).

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