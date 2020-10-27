Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины на улице Декабристов в Петербурге. Вероятный изувер оказался им знаком по другим делам.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 октября, оперативники накануне доставили в отдел 30-летнего местного жителя. Нашли его в одной из квартир дома № 50 по улице Декабристов. Главк отмечает, что у него есть криминальное прошлое.



По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в августе 2019 года подозреваемый получил наказание в виде 3 лет и 1 месяца условного лишения свободы за то, что в феврале «заминировал» здание Мариинского театра и украл из кальянной 10 тысяч рублей.

