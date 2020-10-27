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27.10.2020 09:37
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Полиция задержала мужчину, прыгавшего на голове своей жертвы. Он не любит Мариинский театр

Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины на улице Декабристов в Петербурге. Вероятный изувер оказался им знаком по другим делам.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 октября, оперативники накануне доставили в отдел 30-летнего местного жителя. Нашли его в одной из квартир дома № 50 по улице Декабристов. Главк отмечает, что у него есть криминальное прошлое.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в августе 2019 года подозреваемый получил наказание в виде 3 лет и 1 месяца условного лишения свободы за то, что в феврале «заминировал» здание Мариинского театра и украл из кальянной 10 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Поздно вечером 25 октября у 49-го дома по Декабристов 47-летнего мужчину свалили ударом в лицо и добили прыжками по голове. Упоенный триумфом, мучитель исполнил подобие фанатского танца.

Пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. У него глубокая мозговая кома, ушиб мозга тяжелой степени, перелом носа.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (4)

smith1
потанцует викинг в суде. сволочь
bombaleilo
Чистый петух
вадики
посадить по максимуму за тяжкие
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