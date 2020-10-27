Полиция задержала мужчину, прыгавшего на голове своей жертвы. Он не любит Мариинский театр
Полицейские задержали подозреваемого в избиении мужчины на улице Декабристов в Петербурге. Вероятный изувер оказался им знаком по другим делам.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 октября, оперативники накануне доставили в отдел 30-летнего местного жителя. Нашли его в одной из квартир дома
По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в августе 2019 года подозреваемый получил наказание в виде 3 лет и 1 месяца условного лишения свободы за то, что в феврале «заминировал» здание Мариинского театра и украл из кальянной 10 тысяч рублей.
Поздно вечером 25 октября у 49-го дома по Декабристов 47-летнего мужчину свалили ударом в лицо и добили прыжками по голове. Упоенный триумфом, мучитель исполнил подобие фанатского танца.
Пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу. У него глубокая мозговая кома, ушиб мозга тяжелой степени, перелом носа.