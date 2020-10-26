Латвийская прокуратура просит лишить первого русского мэра Риги Ушакова депутатского иммунитета из-за книги с камерой

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии в середине октября во время обысков в офисе и дома у Нила Ушакова обнаружило замаскированное под книгу запрещенное устройство видеонаблюдения. При этом латвийский политик ранее сам рассказал, что в его кабинете в думе во время обысков по делу о муниципальной транспортной компании «Rigas Satiksme» нашли «самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков».

Прокуратура Латвии просит председателя Европарламента Давида Сассоли лишить депутатского иммунитета члена ЕП и экс-мэра Риги Нила Ушакова, чтобы начать против него уголовное дело. Одной из причин подачи запроса председателю стало найденное у Ушакова запрещенное устройство для видеонаблюдения, пишет 26 октября ТАСС.

В январе 2019 года бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провело обыски у Ушакова в рамках дела о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Депутаты Рижской думы дважды отказались освобождать Ушакова от должности мэра. В апреле его отправили в отставку.

29 мая 2019 года стало известно о том, что первый русский мэр Риги Нил Ушаков уходит в Европарламент с поста главы города. Из-за этого очень расстроились коты Кузе и Мурис, которые жили в здании Рижской думы и были обласканы секретарями бывшего мэра.

Справка. Нил Ушаков сделал политическую карьеру в социал-демократической партии «Согласие», в которую он вступил в 2005 году. Уже через 4 года на муниципальных выборах в Рижскую думу Ушаков и его объединение получили 26 мест из 60, что является рекордом прибалтийской республики. 1 июля 2009 года Ушаков стал мэром Риги.