Дорожники перенесли на неопределеный срок перекрытие одного из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе. Городской комитет по транспорту попросил время, чтобы обеспечить транспортную доступность петербургского метро для жителей Кронштадта.

С 26 октября по 20 ноября в связи с работами по окраске пилонов на развязке должны были полностью перекрыть движение по разворотной петле на Приморском шоссе. Объезжать перекрытие предполагалось через регулируемый перекресток Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.