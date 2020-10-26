Перекрытие съезда с КАД на Приморское отложили, чтобы не мешать жителям Кронштадта добираться до метро
Дорожники перенесли на неопределеный срок перекрытие одного из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе. Городской комитет по транспорту попросил время, чтобы обеспечить транспортную доступность петербургского метро для жителей Кронштадта.
С 26 октября по 20 ноября в связи с работами по окраске пилонов на развязке должны были полностью перекрыть движение по разворотной петле на Приморском шоссе. Объезжать перекрытие предполагалось через регулируемый перекресток Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.
Однако в связи с обращением комитета по транспорту и «необходимостью разработки мероприятий по обеспечению устойчивого транспортного сообщения» для жителей Кронштадта с ближайшими станциями метро — «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» — было решено перенести начало работ, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Новые сроки ограничений станут известны позднее.