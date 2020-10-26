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26.10.2020 15:30
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Перекрытие съезда с КАД на Приморское отложили, чтобы не мешать жителям Кронштадта добираться до метро

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники перенесли на неопределеный срок перекрытие одного из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Приморским шоссе. Городской комитет по транспорту попросил время, чтобы обеспечить транспортную доступность петербургского метро для жителей Кронштадта.

С 26 октября по 20 ноября в связи с работами по окраске пилонов на развязке должны были полностью перекрыть движение по разворотной петле на Приморском шоссе. Объезжать перекрытие предполагалось через регулируемый перекресток Приморского шоссе и Большой Купальной улицы.

Однако в связи с обращением комитета по транспорту и «необходимостью разработки мероприятий по обеспечению устойчивого транспортного сообщения» для жителей Кронштадта с ближайшими станциями метро — «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня» — было решено перенести начало работ, сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Новые сроки ограничений станут известны позднее.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (4)

Иван Финкман
Там бы не только пилоны покрасить, а еще бы ликвидировать этот нелепый и аварийно-опасный выезд на снова на Приморское шоссе после петли. Каждый раз там вспоминаю проектировщика. Недобрым словом.
260642011
Развязки, спроектированные в 90-е и построенные в нулевые, это шедевры технического сравнительно честного способа воровства средств. Разворотная петля на Горской в Кронштадт... это кому же в голову пришло делать съезд с левой полосы, да с выездом опять на приморку? А развязка в Парголово? Там съезд с кольцевой со стороны Горской в Питер занимает 4!!! километра. Хотя в классической "бабочке" обошлись бы метров в 200-250. А развязка КАД/Токсовское шоссе... там же без бутылки не разберёшься.
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