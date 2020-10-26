Стоп налогам. Кадастровая оценка сдвигается до 2022 года

Новую кадастровую оценку недвижимости в Петербурге проведут в 2022 году. Городской бюджет недополучит около 14 млрд рублей, пишет 24 октября пресс-служба Смольного.

«Мы приняли решение не вводить новую кадастровую оценку, перенесли ее на несколько лет. Пандемия сильно ударила по всем отраслям экономики. Сейчас мы должны поддержать бизнес. Отложив введение кадастровой оценки 2020 года, мы поможем стабилизировать экономическую ситуацию», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По данным властей, решение о переносе кадастровой оценки недвижимости на 2022 год обусловлено сложной экономической ситуацией, возникшей из-за коронавируса. В Смольном инициативу называют одной из мер поддержки бизнеса. Кроме того, в городской администрации подчеркивают, что повышение кадастровой стоимости приведет к увеличению налога, так что отсрочка позитивно отразится и на самих петербуржцах. Оценка зданий, помещений, объектов незавершенного строительства и машино-мест будет проведена еще позднее — в 2023 году. До этого момента будут действовать результаты 2018 года.