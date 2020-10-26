Роспотребнадзор прокомментировал влияние второй вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» не влияет на репродуктивное здоровье. Первые результаты исслеедований показали ее безопасность.
«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона» завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора 26 октября.
Любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями, будут находиться в поле зрения специалистов в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами, добавили в пресс-службе.14 октября президент Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором». Это второй российский препарат для профилактики инфекции (первый, «Спутник-V» от центра имени Гамалеи, зарегистрирован в начале августа). Пострегистрационные испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.