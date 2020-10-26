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26.10.2020 08:46
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Роспотребнадзор прокомментировал влияние второй вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» не влияет на репродуктивное здоровье. Первые результаты исслеедований показали ее безопасность.

«Полный цикл исследований репродуктивной токсичности вакцины «ЭпиВакКорона» завершится в декабре 2020 года. В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез. Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора 26 октября.

Любые потенциальные отклонения, связанные с репродуктивными функциями, будут находиться в поле зрения специалистов в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами, добавили в пресс-службе.14 октября президент Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной «Вектором». Это второй российский препарат для профилактики инфекции (первый, «Спутник-V» от центра имени Гамалеи, зарегистрирован в начале августа). Пострегистрационные испытания «ЭпиВакКороны» продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.

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Комментарии (6)

263868521
Если кому-то интересно узнать что из себя представляет на самом деле вакцина от "Вектора" советую посмотреть на Ютуб видео под названием "НАМ БУДУТ КОЛОТЬ ВЕТЕРИНАРНОЕ СРЕДСТВО?! ПРАВДА О ВАКЦИНЕ ОТ ВЕКТОРА"
Cashmare
ну да, ну да, когда полстраны обколят и оно всплывёт, просто скажут "надо же, как интересно получилось"
Barmaley_5e4d0211d3423
Десяток лет назад фантасты-писатели озвучивали такой возможный сценарий.
Искусственная общемировая пандемия нового вируса, предлагается вакцина, после обязательного массового вакцинирования у низших слоёв общества теряется способность к естественному воспроизводству.
Остаётся пресловутый "золотой миллиард" через поколение.

P.S.: будут ли "вторые результаты исслеедований" ?
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