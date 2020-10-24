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24.10.2020 16:56
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Россияне больше всего стали доверять троим: Путину, Лаврову и Жириновскому. Навальный дышит им в затылки

Социологи составили список из ста персон, которым стали доверять россияне после отмены карантина. В первой тройке президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сразу за ними — оппозиционер Алексей Навальный.

Как пишет РБК 24 октября со ссылкой на рейтинг, составленный агентством «Ромир», в первой десятке телеведущие Андрей Малахов и Владимир Соловьев, шоумен Максим Галкин и актер Константин Хабенский. А вот мэр Москвы Сергей Собянин только на 23 месте — сразу за Ольгой Бузовой. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уступил телеведущей Елене Малышевой и даже Леониду Якубовичу.

Как писала «Фонтанка», еще летом рейтинг Путина вернулся к значениям до пандемии, работу президента одобряли 64,9% россиян.

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Комментарии (28)

263880431
еще есть больные на всю голову которые доверяю навальному? в процентном отношении еще бы показали
Piter4452
Как Навальный может куда-то дышать, он же отравлен боевым отравляющим веществом.
Савва Морозов
а где же популист Шойгу? на уровне малахова и галкина?
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