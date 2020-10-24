Россияне больше всего стали доверять троим: Путину, Лаврову и Жириновскому. Навальный дышит им в затылки
Социологи составили список из ста персон, которым стали доверять россияне после отмены карантина. В первой тройке президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сразу за ними — оппозиционер Алексей Навальный.
Как пишет РБК 24 октября со ссылкой на рейтинг, составленный агентством «Ромир», в первой десятке телеведущие Андрей Малахов и Владимир Соловьев, шоумен Максим Галкин и актер Константин Хабенский. А вот мэр Москвы Сергей Собянин только на 23 месте — сразу за Ольгой Бузовой. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уступил телеведущей Елене Малышевой и даже Леониду Якубовичу.
Как писала «Фонтанка», еще летом рейтинг Путина вернулся к значениям до пандемии, работу президента одобряли 64,9% россиян.