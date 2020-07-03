Рост доверия служба Валерия Фёдорова фиксирует весь июнь. На старте лета деятельность Путина, по данным ВЦИОМ, одобряли 61,2% граждан, а на неделе с 22 июня этот показатель достиг отметки 64,9%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения фиксирует рост рейтинга Владимира Путина на последней неделе перед общероссийским голосованием по обнулению его президентского срока и другим конституционным поправкам. В конце июня работу действующего главы государства снова стали одобрять более 64% россиян, как это было в конце зимы. Свежие данные опубликованы в пятницу, 3 июля, на сайте государственной социологической службы .

В конце марта одобрение работы Путина падало до 60%. Количество граждан, которые не одобряют работу Путина, в июне упало с 29,7% в начале месяца до 26,3% в конце.



На этом фоне выросло и доверие к Путину с 66,6% на старте лета до 69,4% в последнюю неделю июня. Количество тех, кто не доверяет президенту, впервые возглавившему Россию 20 лет назад, на данный момент минимально с конца апреля — 26,9%.



Все данные получены из ответов, когда респондентам давали список с именами. Однако Владимир Путин возглавляет и рейтинг, и антирейтинг, даже когда россиян просят самостоятельно назвать политиков, которым они доверяют или не доверяют. Среди тех, кому граждане в июне 2020 года доверяли «без подсказок», Владимир Путин оказался на первом месте с показателем 28,6%, что больше, чем в апреле (27%) и мае (27,6%), но ниже, чем в январе (30,6%). Далее традиционно идут Сергей Шойгу и Сергей Лавров. В июне министру обороны и главе МИД доверяли 14,8% и 10,3% соответственно.



В рейтинге недоверия, когда сами граждане называют имена, Владимир Путин оказался на первом месте с рекордным показателем в 9,1%. Для сравнения: в апреле «народный антирейтинг» президента не превышал 7,5%, а осенью 2019 года был ниже 7%.

