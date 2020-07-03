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03.07.2020 17:11
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ВЦИОМ: Рейтинг Путина вернулся к значениям до пандемии, работу президента одобряют 64,9% россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения фиксирует рост рейтинга Владимира Путина на последней неделе перед общероссийским голосованием по обнулению его президентского срока и другим конституционным поправкам. В конце июня работу действующего главы государства снова стали одобрять более 64% россиян, как это было в конце зимы. Свежие данные опубликованы в пятницу, 3 июля, на сайте государственной социологической службы.

Рост доверия служба Валерия Фёдорова фиксирует весь июнь. На старте лета деятельность Путина, по данным ВЦИОМ, одобряли 61,2% граждан, а на неделе с 22 июня этот показатель достиг отметки 64,9%.

Фото: ВЦИОМ

В конце марта одобрение работы Путина падало до 60%. Количество граждан, которые не одобряют работу Путина, в июне упало с 29,7% в начале месяца до 26,3% в конце.

На этом фоне выросло и доверие к Путину с 66,6% на старте лета до 69,4% в последнюю неделю июня. Количество тех, кто не доверяет президенту, впервые возглавившему Россию 20 лет назад, на данный момент минимально с конца апреля — 26,9%.

Все данные получены из ответов, когда респондентам давали список с именами. Однако Владимир Путин возглавляет и рейтинг, и антирейтинг, даже когда россиян просят самостоятельно назвать политиков, которым они доверяют или не доверяют. Среди тех, кому граждане в июне 2020 года доверяли «без подсказок», Владимир Путин оказался на первом месте с показателем 28,6%, что больше, чем в апреле (27%) и мае (27,6%), но ниже, чем в январе (30,6%). Далее традиционно идут Сергей Шойгу и Сергей Лавров. В июне министру обороны и главе МИД доверяли 14,8% и 10,3% соответственно.

В рейтинге недоверия, когда сами граждане называют имена, Владимир Путин оказался на первом месте с рекордным показателем в 9,1%. Для сравнения: в апреле «народный антирейтинг» президента не превышал 7,5%, а осенью 2019 года был ниже 7%.

Фото: ВЦИОМ

Несмотря на это, в случае проведения парламентских выборов в ближайшие выходные фаворитом с трёхкратным отрывом от ближайшего преследователя стала бы партия «Единая Россия». В конце июня, по данным ВЦИОМ, за неё бы проголосовал каждый третий россиянин — 36,1%. Следом идут КПРФ (12,6%) и ЛДПР (10,5%).

Опрос был проведён среди 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.

Фото: ВЦИОМ
Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (25)

asgard
Дутый рейтинг. Нет ему доверия. Говорит хорошо и правильно, а делает противополжное.
260571091
В.В.
Врут и Воруют
daisychain
Опросы проводили на тех же пеньках и лавочках, где за поправки голосовали?
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