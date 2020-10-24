После обезглавливания учителя истории во Франции его коллегам и местным чиновникам начали поступать угрозы

На стене школы во французском Лионе появилось граффити, на котором высказаны угрозы главе одного из округов и учителям школы. С ними обещают расправиться так же, как с историком.

Об этом местные СМИ сообщают 24 октября. Несколько граффити содержат угрозы главе восьмого округа Лиона Оливье Берзана. Там же обезглавить обещают не только учителей, но и учеников.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.