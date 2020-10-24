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24.10.2020 13:58
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Химики МГУ нашли в воде из Авачинской бухты продукты распада ракетного топлива, которые могли спровоцировать «красные приливы»

Специалисты химфака МГУ нашли в пробах воды из Авачинской бухты продукты распада гептила, ракетного топлива. Об этом рассказал 24 октября эколог Георгий Каваносян в выпуске YouTube проекта «Редакция».

«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада (нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. — Прим. ред.), мы делаем практически 100% заявление, что исходное вещество, которое было в воде, — это гептил», — сказал Каваносян.

Он уточнил, что природа появления этих веществ в воде техногенная. Эколог предположил, что гептил мог попасть в океан с грунтовыми водами с военного полигона Радыгино. Оказавшись там, топливо и запустило механизм «красных приливов».

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков уточнил, что продукты распада нашли с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, и только в одной пробе из 20.

Изменения воды и грунта на Камчатке в сентябре этого на себе ощутили серферы, чьи лагеря располагаются на побережье Тихого океана. Халактырский пляж, где базируются спортсмены, оказался усеян мертвыми морскими животными. За оглаской ситуации последовала проверка. Несмотря на то, что обстоятельства случившегося уже несколько недель выясняют различные ведомства, независимые организации и простые добровольцы, сказать точно, что могло привести к бедствию, до сих пор нельзя. Учёные заявляют, что подводная фауна может восстановиться у берегов полуострова уже этой весной.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Редакция, у вас в заголовке опечатка. Не "химики", а "эксхимики". Ибо, оне "вчера уволились"(ТМ).
вадики
Да кто бы сомневался что если в пробах фенол и все такое!Найден ГЕПТИЛ а это либо утечка с полигона либо грохнулась ступень ракеты
alexadmin
После такого заявления господина Каваносяна Армения помощи в Карабахе никогда не дождется.
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