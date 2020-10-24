Химики МГУ нашли в воде из Авачинской бухты продукты распада ракетного топлива, которые могли спровоцировать «красные приливы»
Специалисты химфака МГУ нашли в пробах воды из Авачинской бухты продукты распада гептила, ракетного топлива. Об этом рассказал 24 октября эколог Георгий Каваносян в выпуске YouTube проекта «Редакция».
«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада (нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. — Прим. ред.), мы делаем практически 100% заявление, что исходное вещество, которое было в воде, — это гептил», — сказал Каваносян.
Он уточнил, что природа появления этих веществ в воде техногенная. Эколог предположил, что гептил мог попасть в океан с грунтовыми водами с военного полигона Радыгино. Оказавшись там, топливо и запустило механизм «красных приливов».
Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков уточнил, что продукты распада нашли с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, и только в одной пробе из 20.
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