Химики МГУ нашли в воде из Авачинской бухты продукты распада ракетного топлива, которые могли спровоцировать «красные приливы»

Специалисты химфака МГУ нашли в пробах воды из Авачинской бухты продукты распада гептила, ракетного топлива. Об этом рассказал 24 октября эколог Георгий Каваносян в выпуске YouTube проекта «Редакция».



«Благодаря тому, что мы нашли двумя разными методами два этих продукта распада (нитрозодиметиламин и тетраметилдватетразен. — Прим. ред.), мы делаем практически 100% заявление, что исходное вещество, которое было в воде, — это гептил», — сказал Каваносян.



Он уточнил, что природа появления этих веществ в воде техногенная. Эколог предположил, что гептил мог попасть в океан с грунтовыми водами с военного полигона Радыгино. Оказавшись там, топливо и запустило механизм «красных приливов».

