Морской биолог МГУ: Подводная фауна на Камчатке сможет восстановиться ближайшей весной

После экологической катастрофы на Камчатке, фауна сможет восстановиться весной 2021 года. Об этом рассказал начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семенов, передает 23 октября ТАСС.



«К сожалению, мы действительно наблюдаем значительный замор на глубинах от трех-пяти метров до глубины в 15–17 метров. <...> В ближайшее время мы будем наблюдать как минимум две волны восстановления. Во-первых, когда вода станет чуть прохладнее, потому что в той точке, где я нырял, вода была 10 градусов. <...> Это очень-очень теплая вода, такой там не должно быть в середине октября. Это одна из причин, по которой водоросли вполне могли развиться в таком количестве», — сказал Александр Семенов.