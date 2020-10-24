Морской биолог МГУ: Подводная фауна на Камчатке сможет восстановиться ближайшей весной
После экологической катастрофы на Камчатке, фауна сможет восстановиться весной 2021 года. Об этом рассказал начальник научно-водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семенов, передает 23 октября ТАСС.
«К сожалению, мы действительно наблюдаем значительный замор на глубинах от трех-пяти метров до глубины в 15–17 метров. <...> В ближайшее время мы будем наблюдать как минимум две волны восстановления. Во-первых, когда вода станет чуть прохладнее, потому что в той точке, где я нырял, вода была 10 градусов. <...> Это очень-очень теплая вода, такой там не должно быть в середине октября. Это одна из причин, по которой водоросли вполне могли развиться в таком количестве», — сказал Александр Семенов.
Он считает, что как только вода похолодает, все живое с глубин поднимется на уровень в 3–17 метров, где как раз зарегистрирована гибель организмов.
Вторым этапом станет весенняя «смена поколений» гидробионтов. «После зимы у нас на все эти освободившиеся камни сядут планктоны и личинки морских ежей, двустворчатых моллюсков и всех прочих. Каждый год в холодных морях российских происходит сезонная смена поколений», — пояснил Семенов.
23 октября сотрудники РАН назвали причиной экологической катастрофы на Камчатке природный фактор, связанный с цветением водорослей.
Изменения воды и грунта на полуострове в сентябре этого на себе ощутили серферы, чьи лагеря располагаются на побережье Тихого океана. Халактырский пляж, где базируются спортсмены, оказался усеян мертвыми морскими животными. За оглаской ситуации последовала проверка. Несмотря на то, что обстоятельства случившегося уже несколько недель выясняют различные ведомства, независимые организации и простые добровольцы, сказать точно, что могло привести к бедствию, до сих пор нельзя.