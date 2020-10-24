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24.10.2020 11:05
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Коронавирус убил еще 37 петербуржцев и почти три сотни россиян

Ещё 296 человек скончались от коронавируса в России, из них 37 — в Петербурге, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 24 октября.

Первое место по суточному приросту умерших занимает Москва. Там за прошлый день признали коронавирусными смерти 63 пациентов. А за весь период пандемии в России от COVID-19 уже скончалось более 25 800 человек.

Больше всего умерших в столице — 6312. Петербург, в котором число умерших достигло 3602, находится на второй строчке. На третьем месте Московская область с 1532 смертями. Кроме того, Петербург побил собственный антирекорд по заболевшим коронавирусом.

При этом по уровню смертности от коронавируса Петербург занимает первое место независимо от методики оценки.

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Комментарии (2)

footballer13
О, опять про вирус-убийцу понеслось, очередной грант занесли под это дело?
bluxer
Что так скромно? Весной пугали, что все будем в холодильниках штабелями лежать.
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