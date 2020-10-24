Коронавирус убил еще 37 петербуржцев и почти три сотни россиян

Ещё 296 человек скончались от коронавируса в России, из них 37 — в Петербурге, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией 24 октября.

Первое место по суточному приросту умерших занимает Москва. Там за прошлый день признали коронавирусными смерти 63 пациентов. А за весь период пандемии в России от COVID-19 уже скончалось более 25 800 человек.

Больше всего умерших в столице — 6312. Петербург, в котором число умерших достигло 3602, находится на второй строчке. На третьем месте Московская область с 1532 смертями. Кроме того, Петербург побил собственный антирекорд по заболевшим коронавирусом.