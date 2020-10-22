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22.10.2020 15:46
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В Петербурге летальность от коронавируса выше 9%. В комздраве ориентируются на другие цифры

Летальность от коронавируса, как отношение числа смертей к сумме умерших и выздоровевших, в Петербурге 22 октября достигла 9,19%. Еще 1 сентября это значение было на уровне 8,62%. По этой же методике в среднем по России показатель летальности составляет 2,23%, в Москве — 2,14%, в Ленобласти — 1,72%. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что ориентируются на другое.

«Мы ориентируемся прежде всего на показатели общей смертности (от всех причин). Они у нас не сильно отличаются от других крупных российских городов», — прокомментировали статистику в комздраве 22 октября. И пересчитали летальность по другой схеме — как отношение числа умерших к числу заболевших. Получилось 6,4%. Но тогда в среднем по России этот показатель будет 1,7%. В Москве — 1,6%, в Ленобласти — 1%.

К слову, в пересчете на 100 тысяч населения Петербург также лидирует в летальности по стране — 66 смертей против 49,5 в Москве и 35 в Мурманской области.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил о том, что в Петербурге можно говорить о второй волне коронавируса, и рассказал о повторении ситуации мая-июня. По поводу суточной летальности он заметил, что она возросла начиная с июля-августа. И это говорит о том, что пациенты максимально долго держатся на дому, пытаются чувствовать себя хорошо и на 6–7-й день вызывают скорую, из-за этого может развиться тяжелая реакция иммунной системы, и в стационары люди попадают уже в крайне тяжелом состоянии.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

sgi
Повышенный процент смертности это скорее плюс к честности статистики, ничем хуже в Петербурге не лечат, чем в других городах (да и вообще говоря, особо негде развернуться в плане лечения именно ковида). Он должен быть по мировой статистике 5-10%.
Хотя в целом статистика в Петербурге просто отвратительная и не выдерживает никакой критики. Время, через которое количество умерших+выздоровевших догоняет количество выявленных, гуляет немыслимым образом от 18 до 68 дней, график выздоровления стал коррелировать с графиком заболеваемости в тот же самый день, и ещё другие аномалии.
Wuhan Proletarian
Апофеоз - министр здравоохранения Мурашко ушел на самоизоляцию после положительного теста на covid-19.
В очередной раз восхищен мудростью Владимира Владимировича!
Nemcoff
Штрафовать тех, кто умирает!
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