В Петербурге летальность от коронавируса выше 9%. В комздраве ориентируются на другие цифры

Летальность от коронавируса, как отношение числа смертей к сумме умерших и выздоровевших, в Петербурге 22 октября достигла 9,19%. Еще 1 сентября это значение было на уровне 8,62%. По этой же методике в среднем по России показатель летальности составляет 2,23%, в Москве — 2,14%, в Ленобласти — 1,72%. В комитете по здравоохранению «Фонтанке» заявили, что ориентируются на другое.

«Мы ориентируемся прежде всего на показатели общей смертности (от всех причин). Они у нас не сильно отличаются от других крупных российских городов», — прокомментировали статистику в комздраве 22 октября. И пересчитали летальность по другой схеме — как отношение числа умерших к числу заболевших. Получилось 6,4%. Но тогда в среднем по России этот показатель будет 1,7%. В Москве — 1,6%, в Ленобласти — 1%.