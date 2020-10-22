Олег Эргашев: Можно говорить о второй волне коронавируса в Петербурге
Власти Петербурга признали вторую волну заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Но город пока справляется с ситуацией, заявил вице-губернатор Олег Эргашев 22 октября в кулуарах Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.
«Мы понимаем, что Санкт-Петербург идет в фарватере Москвы. Естественно, можно говорить о значимом повышении (уровня заболеваемости) по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне», — цитирует Эргашева «Интерфакс».
За последние сутки в Северной столице зарегистрировано 697 заболевших, это очередной антирекорд.
«В настоящее время у нас 15% свободных коек, город справляется с ситуацией. Мы держим необходимые мощности. Пока не торопимся вводить резервные госпитали», — добавил Эргашев.
С 26 октября в связи с ростом заболеваемости в общественный транспорт и такси не будут пускать пассажиров без масок. В Смольном пообещали усилить рейды.