Олег Эргашев: Можно говорить о второй волне коронавируса в Петербурге

Власти Петербурга признали вторую волну заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Но город пока справляется с ситуацией, заявил вице-губернатор Олег Эргашев 22 октября в кулуарах Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.



«Мы понимаем, что Санкт-Петербург идет в фарватере Москвы. Естественно, можно говорить о значимом повышении (уровня заболеваемости) по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне», — цитирует Эргашева «Интерфакс».



За последние сутки в Северной столице зарегистрировано 697 заболевших, это очередной антирекорд.

