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22.10.2020 11:34
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Олег Эргашев: Можно говорить о второй волне коронавируса в Петербурге

Власти Петербурга признали вторую волну заболеваемости коронавирусом в Петербурге. Но город пока справляется с ситуацией, заявил вице-губернатор Олег Эргашев 22 октября в кулуарах Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

«Мы понимаем, что Санкт-Петербург идет в фарватере Москвы. Естественно, можно говорить о значимом повышении (уровня заболеваемости) по сравнению с летом. Можно говорить о некой второй волне», — цитирует Эргашева «Интерфакс».

За последние сутки в Северной столице зарегистрировано 697 заболевших, это очередной антирекорд.

«В настоящее время у нас 15% свободных коек, город справляется с ситуацией. Мы держим необходимые мощности. Пока не торопимся вводить резервные госпитали», — добавил Эргашев.

С 26 октября в связи с ростом заболеваемости в общественный транспорт и такси не будут пускать пассажиров без масок. В Смольном пообещали усилить рейды.

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Комментарии (9)

260569221
Понятно.
Значит по этой логике, вторая волна закончиться и границы откроюь??
sha_5e4d8c662c249
Говорим. Теперь можно.
AksenovYuriy
Каждый пятый прется по метро без маски, в транспорте также, поручни ни кто не протирает, водители в маршрутке мелочь без перчаток считают, каждый третий в тряпочной маске - очнитесь либо карантин и ЧП, либо завтра некому будет вам поборы оплачивать. Заболеваемость растет, смертность тоже, врачи в личной беседе правду говорят - мы не слепые знаем, что на самом деле происходит.
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