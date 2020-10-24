Петербург побил собственный антирекорд по заболевшим коронавирусом

В Петербурге новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. 713 человек за последние 24 часа внесены в статистику, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 24 октября.

За последние сутки в России выявлен 16 521 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4 255 случаев (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 11 567 человек за минувший день выздоровели и были выписаны.

В четверг в Смольном заявили о второй волне заболевания. Какие ограничения вводятся в Петербурге с 26 октября, читайте в материале «Фонтанки». Также чиновники объяснили, где будут ловить и как наказывать ковид-диссидентов.

