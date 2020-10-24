FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
76.47р90.41р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 10:43
11
Печать

Петербург побил собственный антирекорд по заболевшим коронавирусом

В Петербурге новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. 713 человек за последние 24 часа внесены в статистику, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 24 октября.

За последние сутки в России выявлен 16 521 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4 255 случаев (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 11 567 человек за минувший день выздоровели и были выписаны.

В четверг в Смольном заявили о второй волне заболевания. Какие ограничения вводятся в Петербурге с 26 октября, читайте в материале «Фонтанки». Также чиновники объяснили, где будут ловить и как наказывать ковид-диссидентов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

jump
денег нет , нет и мер лечения .
263772241
Где какие-то меры? Где хотя бы удаленка?

Потыкайте Беглова палочкой, живой он еще?
Oleg_I
Меня больше удивляет отсутствие мер. Например, весной в Москве заболевших и всех их сожителей / членов семей при подтверждении диагноза высаживали на строгий карантин с контролем через телефоны и т.д. Казалось бы, за полгода можно распространить эту систему на всю страну? Но фиг там. Жена, допустим, болеет, сын болеет, отец идет на работу - заражать дальше. А и правда, у них же не ковид, а просто ОРВИ какое-то.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний