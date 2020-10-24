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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
24.10.2020 10:40
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Оперштаб не будет рекомендовать закрыть российские границы из-за распространения коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости не планирует рекомендовать закрыть границы России с другими странами. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

«Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — сказал собеседник агентства.

За последние сутки в России зафиксировано свыше 17 тысяч новых больных коронавирусом. В Петербурге за 24 часа заразились 710 человек, это новый антирекорд.

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Комментарии (3)

260569221
Границы закрыты как бэ....
Что за бред???
aikole
Товарищ Голикова Т.А., Председатель штаба - это просто весело...
262126571
А где они их открывать то собрались?? Границы все закрыты. Кроме самолетного сообщения с Турцией и Танзанией.
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