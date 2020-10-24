Оперштаб не будет рекомендовать закрыть российские границы из-за распространения коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на фоне роста заболеваемости не планирует рекомендовать закрыть границы России с другими странами. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

«Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — сказал собеседник агентства.



За последние сутки в России зафиксировано свыше 17 тысяч новых больных коронавирусом. В Петербурге за 24 часа заразились 710 человек, это новый антирекорд.

