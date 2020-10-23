ТАСС: Первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик уходит в отставку

Первый замдиректора Росгвардии, начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик уходит в отставку. Об этом 23 октября пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.



Собеседник агентства заявил, что Ченчик сам подал в отставку, но не уточнил причину ухода силовика. Снимать и назначать первого замдиректора Росгвардии может только президент, официально указ пока не опубликован.



Сергей Ченчик проходил военную службу во внутренних войсках с 1983 по 2005 годы, дослужился до заместителя начальника управления Главного командования ВВ МВД России. С 2005-го — в органах внутренних дел РФ, был заместителем начальника Оперативно-розыскного бюро МВД России, последняя должность — руководитель Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В 2016-м назначен первым замдиректора Росгвардии.

