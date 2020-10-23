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23.10.2020 23:51
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ТАСС: Первый замглавы Росгвардии Сергей Ченчик уходит в отставку

Первый замдиректора Росгвардии, начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик уходит в отставку. Об этом 23 октября пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что Ченчик сам подал в отставку, но не уточнил причину ухода силовика. Снимать и назначать первого замдиректора Росгвардии может только президент, официально указ пока не опубликован.

Сергей Ченчик проходил военную службу во внутренних войсках с 1983 по 2005 годы, дослужился до заместителя начальника управления Главного командования ВВ МВД России. С 2005-го — в органах внутренних дел РФ, был заместителем начальника Оперативно-розыскного бюро МВД России, последняя должность — руководитель Главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. В 2016-м назначен первым замдиректора Росгвардии.

Напомним, накануне стало известно о задержании бывшего заместителя главы Росгвардии, 58-летнего генерал-лейтенанта Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве.

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Комментарии (1)

Kot Piter
"Посыпались" честнейшие из честнейших! =/
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