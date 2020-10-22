В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего замглавы Росгвардии. В деле замешана парикмахерская «Для вас»

Бывшего заместителя главы Росгвардии, 58-летнего генерал-лейтенанта Сергея Милейко задержали по подозрению в мошенничестве в Москве. Об этом 21 октября сообщает «Коммерсантъ».



По версии следствия, восемь лет назад его жена незаконно получила по заниженной стоимости нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе стоимостью 21 миллион рублей, где впоследствии открылась парикмахерская под названием «Для вас».



По информации издания, одновременно с этим экс-заместителя проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства. Все заказы уходили к единственному поставщику — компании «Спецшвейснаб». Ее гендиректор Игорь Шальнов сейчас находится под домашним арестом. Расследование дела предпринимателя, по которому он проходит вместе с «неустановленными лицами», пока не закончено, сообщили «Ъ» в СКР.

