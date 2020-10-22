FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Школы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 01:14
0
Печать

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего замглавы Росгвардии. В деле замешана парикмахерская «Для вас»

Бывшего заместителя главы Росгвардии, 58-летнего генерал-лейтенанта Сергея Милейко задержали по подозрению в мошенничестве в Москве. Об этом 21 октября сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, восемь лет назад его жена незаконно получила по заниженной стоимости нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе стоимостью 21 миллион рублей, где впоследствии открылась парикмахерская под названием «Для вас».

По информации издания, одновременно с этим экс-заместителя проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства. Все заказы уходили к единственному поставщику — компании «Спецшвейснаб». Ее гендиректор Игорь Шальнов сейчас находится под домашним арестом. Расследование дела предпринимателя, по которому он проходит вместе с «неустановленными лицами», пока не закончено, сообщили «Ъ» в СКР.

Информацию о задержании генерал-лейтенанта источники в правоохранительных органах подтвердили ТАСС и РИА Новости.

Милейко минувшим летом подал рапорт об отставке. Одновременно с ним аналогичное решение принял еще один заместитель главы Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов. Их уходу предшествовала внутренняя проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний