ВОЗ: В мире новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Прошлый был поставлен вчера

За последние 24 часа по всему миру выявили более 445 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения вечером 23 октября, это новый рекорд прироста заболевших за сутки.



Прошлый был поставлен накануне, тогда заразились более 423 тыс. человек. Таким образом, общее количество заболевших превысило 41,57 млн. За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще 6,5 тыс. человек, число жертв приблизилось к 1,135 млн.



По общему количеству заразившихся по-прежнему лидирует США (8,2 млн), на втором месте Индия (7,7 млн), затем идут Бразилия (5,2 млн) и Россия (1,4млн).

