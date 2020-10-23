ВОЗ о пандемии: Последующие несколько месяцев будут очень трудными
Мир ждут невероятно трудные месяцы в связи с наступлением зимы в Северном полушарии и ускорению развития пандемии. О «критически важном перекрестке» 23 октября заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве.
«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии», - приводит слова Гебрейесуса ТАСС. По его словам, «последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории».
Днём ранее ВОЗ сообщила об очередном рекорде по числу диагностированных за сутки случаев COVID-19 - в мире за 24 часа заражение выявили у более чем 423 тыс. человек. В России за последние 24 часа выявили 17340 случаев заболевания, из которых на Петербург приходятся 710, что тоже стало максимумом с начала пандемии. Всего с начала пандемии в РФ заразились 1 480 646 человек - это больше одного процента всего населения страны. При этом ситуация продолжает ухудшаться.