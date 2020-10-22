ВОЗ: В мире поставлен очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки
За последние 24 часа по всему миру выявили более 423 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вечером 22 октября, это новый рекорд роста заболеваемости в сутки.
Ранее рекорл составлял 412 тыс. заразившихся, он был поставлен 17 октября. Таким образом, общее количество заболевших превысило 41 млн 104 тыс. человек. Смертельную статистику ВОЗ за сутки пополнили 6,4 тыс. пациентов, всего за пандемию официально зафиксировано почти 1,13 млн погибших.
По последним данным, первое место по количеству заразившихся удерживает США (8,1 млн), затем следуют Индия (7,7 млн), Бразилия (5,2 млн) и Россия (1,4 млн). В Петербурге 22 октября был поставлен очередной антирекорд по приросту заболевших — 607 человек.