Сборная России по хоккею отправится на Кубок Карьяла в молодежном составе
Стал известен состав сборной России по хоккею на первый этап Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла. Турнир пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября.
Как сообщили на официальном сайте ФХР в пятницу, 23 октября, на сбор вызваны 27 хоккеистов:
вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА);
защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов (ХК «Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»);
нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Берёзкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо», М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).
Из всех вызванных в сборную хоккеистов опыт выступления за национальную команду есть только у Подколзина, который вызывался на Шведские игры в 2019 году.
В штаб сборной войдут глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.