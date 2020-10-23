С начала недели 115 тысяч москвичей отдохнули в ночных клубах. Среди них нашли заболевших

По итогам первой недели работы системы чек-инов в ночных заведениях Москвы, на ковидном тестировании ждут более трёхсот человек. Они отдыхали в клубе вместе с заболевшими коронавирусом.



Как сообщает столичный оперштаб 23 октября, жители Москвы за пять дней 115 тысяч раз зарегистрировались на входе в ночные развлекательные заведения, которые получили QR-коды. Ими обзавелись почти полторы тысячи баров, дискотек и ночных клубов, хотя ожидалось, что их будет втрое меньше.

Система идентификации посетителей заработала с 19 октября. К ночной жизни их допускают только при условии регистрации номера телефона. На него же может прийти оповещение с предложением оперативно сдать тест, если у кого-то из посетителей затем обнаружат коронавирус.