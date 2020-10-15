В Москве QR-коды, в Париже комендантский час. Мир возвращается к коронавирусным ограничениям

Москва ввела QR-коды, на юге России иноземцев отправляют в изоляцию, закрывают театры и салоны красоты. В Париже жителям запретили выходить на улицу по ночам, а в Англии — собираться семьями.

автор фото Роман Яровицын/Коммерсантъ

К средине октября более 30 регионов России приняли решение вернуться к тем или иным коронавирусным ограничениям. Самые заметные шаги традиционно предпринимает мэрия Москвы. Сначала мэр столицы Сергей Собянин объявил двухнедельные осенние каникулы, затем перевел часть учащихся на дистант — за парты в очном режиме вернутся лишь ученики 1–5 классов, а старшеклассники перейдут в онлайн.

С 19 октября в Москве, чтобы попасть на дискотеку, в ночной клуб, бар придется зарегистрировать свой номер телефона и получить QR-код, который надо сканировать на входе в заведение. Если у одного из посетителей затем обнаружат коронавирус, то всех, кто был с ним вместе, оповестят и предложат оперативно сдать тест. На первом этапе систему регистрации испытают примерно в 500 точках. Но если эксперимент будет успешным, то столичные власти рассчитывают распространить чек-ины и на государственные учреждения.



Пока в столице тестируют ноу-хау и не спешат возвращать пропуска и локдаун, в южных регионах возвращаются к проверенному. Например, в Ставропольском крае гостям из других частей страны прописали 14-дневный карантин. Исключение только для прибывающих из-за границы, водителей автобусов и туристов с санаторной путевкой.

Ростовская область с 16 октября частично переходит на удаленку: будет ограничена работа ресторанов, полностью запрещены ночные клубы и кальяны, а также все массовые мероприятия. В больницы не смогут попасть родственники пациентов, на свадьбу, день рождения и корпоративы нельзя будет звать больше 20 человек. Предпринимателям рекомендовали отправить по домам до 30% сотрудников.

В Крыму до 1 декабря продлили запрет на работу хостелов, а старикам и людям с хроническими болезнями рекомендовали не покидать свои жилища. Власти Севастополя закрыли театры и кинотеатры, запретили экскурсии. Заселиться в гостиницу можно только со справкой об отрицательном тесте на коронавирус — за нарушение положен штраф.



В Кировской области общепит, расположенный в ТЦ, на рынках и в кинотеатрах, сможет работать только на заказ и на вынос. До 10 ноября закроют салоны красоты, спа, ночные клубы и развлекательные центры. А школьники останутся на каникулах до 1 ноября.

За рубежом действуют радикальнее. Во Франции президент Эмманюэль Макрон ввел режим «чрезвычайного положения в области здравоохранения» и установил комендантский час в Париже, его окрестностях и еще восьми крупных городах, включая Гренобль, Лилль, Марсель и Лион. Их жителям запрещается выходить на улицу с 9 часов вечера до 6 часов утра, все рестораны и театры закрыты. За первое нарушение штраф 135 евро, а повторное уже 1500.

Аналогичное решение приняли власти Германии. В случае ухудшения в определенном районе ситуации с коронавирусом там будут вводить комендантский час для ресторанов, баров и других заведений. В Берлине и Бремене он уже действует с 23:00 до 06:00 часов. Если обстановку в том или ином районе не удастся взять под контроль в течение 10 дней, последуют дополнительные локальные ограничения.



В Великобритании правительство поменяло правила в Лондоне, графстве Эссекс и еще нескольких городах страны, включая Йорк и Честерфилд. В регионах с высоким уровнем тревоги представителям разных семей запрещено собираться в одном помещении, а на улице можно встречаться только в составе не более шести человек. Спортзалы, парикмахерские, школы и университеты могут продолжать работу, но ресторанам, барам и пабам придется закрываться в десять вечера.

В Словении власти в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом ввели с пятницы запрет на работу баров, ресторанов и фитнес-центров на большей части территории страны. Все студенты и школьники средних и старших классов переводятся на дистанционное обучение. В особенно популярной в этом сезоне у россиян Абхазии с 15 октября запрещены массовые спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия, закрыты детские сады, школы, учебные кружки и спортивные заведения.

Тем временем в Петербурге, лидирующем по уровню смертности от коронавируса в России, никаких ограничений пока не вводят. И судя по последнему совещанию у губернатора Александра Беглова, и не планируют: в Смольном хотят пережить вторую волну по шведской модели: масочный режим, социальная дистанция и удаленный формат работы. В июне главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл резюмировал, что мягкая политика властей привела к чрезмерному числу смертей и фактически назвал отказ от карантина ошибкой.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

