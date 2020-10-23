Песков уточнил роль президента Путина в отправке Навального на лечение в Германию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как именно Владимир Путин повлиял на отправку Алексея Навального за рубеж.

Накануне глава РФ заявил, что лично дал указание Генпрокуратуре не препятствовать перемещению оппозиционера за пределы России. При этом Путин уточнил, что «могли бы не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные со следствием и уголовным делом».

«Президент говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения для Навального в правах на выезд за границу — он не мог выезжать за границу. В этой части — да, это мог сделать только президент, а разрешение на отправление больного, разрешение на перевозку и так далее — это все не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей», — пояснил Песков (цитата по «Коммерсантъ»).

