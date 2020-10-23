Песков уточнил роль президента Путина в отправке Навального на лечение в Германию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как именно Владимир Путин повлиял на отправку Алексея Навального за рубеж.
Накануне глава РФ заявил, что лично дал указание Генпрокуратуре не препятствовать перемещению оппозиционера за пределы России. При этом Путин уточнил, что «могли бы не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные со следствием и уголовным делом».
«Президент говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения для Навального в правах на выезд за границу — он не мог выезжать за границу. В этой части — да, это мог сделать только президент, а разрешение на отправление больного, разрешение на перевозку и так далее — это все не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей», — пояснил Песков (цитата по «Коммерсантъ»).
В октябре 2019 года суд обязал Алексея Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить компании «Московский школьник», которую в ФБК связывают с Евгением Пригожиным, почти 88 миллионов рублей по иску комбината питания после расследования фонда. Навальный назвал сумму «немыслимой» и решил ликвидировать ФБК.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок», и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.
Однако еще в сентябре руководитель службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что на момент вылета оппозиционера из России в его организме не было отравляющих веществ.