Беглов: У Петербурга есть «запас прочности» на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава комздрава говорил, что свободна тысяча коек
Петербург готов к ухудшению эпидемиологической ситуации, но горожане все равно должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом 22 октября в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор Александр Беглов.
«Петербург подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусом: есть все необходимые препараты, медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты... Резерв инфекционных коек начали создавать еще весной. Сейчас делаем все, чтобы лечение пациентов с коронавирусом было не в ущерб оказанию плановой медицинской помощи», - заявил Беглов.
По его словам, летом в городе начали строить еще 4 стационара-трансформера, это еще полторы тысячи коек. 3100 коек созданы в «Ленэкспо» и пансионате «Заря», рассказал губернаторам телезрителям. Напомним, госпиталь в «Ленэкспо» пока не может заработать из-за отсутствия медицинской лицензии. Ранее глава Комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что всего в Петербурге развернуты 6240 коек, из которых свободна одна тысяча.