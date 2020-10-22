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22.10.2020 23:14
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Беглов: У Петербурга есть «запас прочности» на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава комздрава говорил, что свободна тысяча коек

Петербург готов к ухудшению эпидемиологической ситуации, но горожане все равно должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом 22 октября в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор Александр Беглов.

«Петербург подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусом: есть все необходимые препараты, медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты... Резерв инфекционных коек начали создавать еще весной. Сейчас делаем все, чтобы лечение пациентов с коронавирусом было не в ущерб оказанию плановой медицинской помощи», - заявил Беглов.

По его словам, летом в городе начали строить еще 4 стационара-трансформера, это еще полторы тысячи коек. 3100 коек созданы в «Ленэкспо» и пансионате «Заря», рассказал губернаторам телезрителям. Напомним, госпиталь в «Ленэкспо» пока не может заработать из-за отсутствия медицинской лицензии. Ранее глава Комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что всего в Петербурге развернуты 6240 коек, из которых свободна одна тысяча.

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Комментарии (12)

pregatus
Болейте на здоровье, коек на всех хватит! Молодцы, ничего не скажешь, позаботились о населении. Главное для них-то не допустить введения карантина и в упор не видеть оснований. Вот нет оснований для карантина и всё тут - весной вот были, а сейчас после обнуления закончились. Просто так совпало.
teodor
Как он достал этот беглов, уже бы уполз в свою келью и не отсвечивал
Савва Морозов
показывали вчерась ростовскую больницу - забитые морги и трупаки в пакетах в коридоре.
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