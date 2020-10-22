Беглов: У Петербурга есть «запас прочности» на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава комздрава говорил, что свободна тысяча коек

Петербург готов к ухудшению эпидемиологической ситуации, но горожане все равно должны соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Об этом 22 октября в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор Александр Беглов.



«Петербург подготовлен на случай ухудшения ситуации с коронавирусом: есть все необходимые препараты, медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты... Резерв инфекционных коек начали создавать еще весной. Сейчас делаем все, чтобы лечение пациентов с коронавирусом было не в ущерб оказанию плановой медицинской помощи», - заявил Беглов.

