«Ленэкспо» и Мариинская больница — первые в очереди на коронавирус. К ноябрю будут готовы федеральные учреждения

«Во-первых, мы планируем после завершения процесса лицензирования включить в оборот койки корпуса, который у нас подготовлен в «Ленэкспо», для оказания помощи пациентам средне-тяжелой и тяжелой степени. Кроме того, рассматривается Мариинская больница, — заявил Лисовец 22 октября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Буквально сегодня мы общались с директорами федеральных медицинских организаций — они также готовы начать оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией».

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал про план по вводу дополнительных стационаров в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

По его словам федеральные медицинские организации будут готовы начать работу с COVID-19 уже в конце октября — начале ноября.

Сейчас в городе развернуты 6240 коек, из которых свободна одна тысяча. Расширение фонда будет происходить исходя из ситуации.

«Если мы видим, что количество свободных коек фактически сравнялось с числом поступающих ежедневно пациентов, естественно, принимаются решения на то, чтобы иметь некоторый запас, чтобы он выступил в качестве буфера при внезапном увеличении числа госпитализируемых пациентов», — пояснил Лисовец.

Накануне вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что в Петербурге уже госпитализируют по 527 человек в сутки.