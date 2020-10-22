УЕФА вынес выговор азербайджанскому футбольному клубу за воинское приветствие после матча Лиги Европы
Поведение игроков и официальных лиц азербайджанского футбольного клуба «Карабах» признано неспортивным. Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг, 22 октября, за это команде был вынесен выговор.
Речь идёт о воинском приветствии игроков после победы команды над варшавской «Легией» в раунде плей-офф Лиги Европы 1 октября. Позже главный тренер «Карабаха» посвятил выигрыш «солдатам, сражающимся на фронте, и всему азербайджанскому народу».
We give this win to all our hero soldiers! Qarabağ Azərbaycanındır‼️#KarabakhisAzerbaijan #QarabağFK pic.twitter.com/WV5z3Sd8iT— Qarabağ FK English (@FKQarabaghEN) October 1, 2020
УЕФА увидел в этом политический контекст и признал поведение команды неуместным.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.