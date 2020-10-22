Пашинян: Россия должна быть активно вовлечена в карабахский конфликт, в том числе в роли миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не отказывается от попыток урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем, но Азербайджан все время выставляет новые условия. Он допустил присутствие в регионе российских миротворцев.



Подробное интервью Пашинян дал корреспонденту «Интерфакса» 22 октября. Премьер Армении отметил, что все договоренности на дипломатическом уровне срываются из-за Азербайджана. «Проблема в том, что история всего переговорного процесса, и, в частности, история переговорного процесса последних лет, показала, что если Армения заявляет, что тот или иной компромисс для нее приемлем, который, казалось бы, до этого был приемлем и для Азербайджана, для него этот компромисс сразу же становится неприемлемым. В тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего. И так продолжается в течение долгого времени», - разъяснил Пашинян и добавил, что продолжать разговоры на уровне глав МИДа необходимо и для того, чтобы изменить подобное поведение Азербайджана.

