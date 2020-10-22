Пашинян: Россия должна быть активно вовлечена в карабахский конфликт, в том числе в роли миротворцев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не отказывается от попыток урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем, но Азербайджан все время выставляет новые условия. Он допустил присутствие в регионе российских миротворцев.
Подробное интервью Пашинян дал корреспонденту «Интерфакса» 22 октября. Премьер Армении отметил, что все договоренности на дипломатическом уровне срываются из-за Азербайджана. «Проблема в том, что история всего переговорного процесса, и, в частности, история переговорного процесса последних лет, показала, что если Армения заявляет, что тот или иной компромисс для нее приемлем, который, казалось бы, до этого был приемлем и для Азербайджана, для него этот компромисс сразу же становится неприемлемым. В тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего. И так продолжается в течение долгого времени», - разъяснил Пашинян и добавил, что продолжать разговоры на уровне глав МИДа необходимо и для того, чтобы изменить подобное поведение Азербайджана.
Он сообщил, что Армения, как и Азербайджан, считает возможным ввод в зону конфликта миротворцев, но вопрос к контингенту этой предполагаемой группы, потому что представления двух стран по этому поводу наверняка будут разными. «Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот», - предположил Пашинян.
Он также отметил, что России стоит обратить внимание на присутствие террористов в зоне конфликта. «Думаю, что должны вмешаться страны, для национальной безопасности которых эта ситуация имеет конкретные угрозы», - добавил премьер-министр и предложил как вариант проведение в регионе контртеррористической операции.
Он также добавил, что готов к встрече с Алиевым и состояться она должна в Москве. «Ключ к решению - это компромисс и активное вовлечение сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процесс урегулирования и, в частности, России», - заключил Пашинян.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.