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22.10.2020 21:47
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Пашинян: Россия должна быть активно вовлечена в карабахский конфликт, в том числе в роли миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не отказывается от попыток урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе дипломатическим путем, но Азербайджан все время выставляет новые условия. Он допустил присутствие в регионе российских миротворцев.

Подробное интервью Пашинян дал корреспонденту «Интерфакса» 22 октября. Премьер Армении отметил, что все договоренности на дипломатическом уровне срываются из-за Азербайджана. «Проблема в том, что история всего переговорного процесса, и, в частности, история переговорного процесса последних лет, показала, что если Армения заявляет, что тот или иной компромисс для нее приемлем, который, казалось бы, до этого был приемлем и для Азербайджана, для него этот компромисс сразу же становится неприемлемым. В тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего. И так продолжается в течение долгого времени», - разъяснил Пашинян и добавил, что продолжать разговоры на уровне глав МИДа необходимо и для того, чтобы изменить подобное поведение Азербайджана.

Он сообщил, что Армения, как и Азербайджан, считает возможным ввод в зону конфликта миротворцев, но вопрос к контингенту этой предполагаемой группы, потому что представления двух стран по этому поводу наверняка будут разными. «Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот», - предположил Пашинян.

Он также отметил, что России стоит обратить внимание на присутствие террористов в зоне конфликта. «Думаю, что должны вмешаться страны, для национальной безопасности которых эта ситуация имеет конкретные угрозы», - добавил премьер-министр и предложил как вариант проведение в регионе контртеррористической операции.

Он также добавил, что готов к встрече с Алиевым и состояться она должна в Москве. «Ключ к решению - это компромисс и активное вовлечение сопредседателей Минской группы ОБСЕ в процесс урегулирования и, в частности, России», - заключил Пашинян.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (15)

Winston Smith
А может просто освободить оккупированную территорию Азербайджана?
ProstoZloy
"Добрый молодец Иван решил попасть туда, -
Мол, видали мы Кащеев, так-растак!
Он все время, где чего - так сразу шасть туда!
Он по-своему несчастный был дурак."
(c) В.С. Высоцкий
Кельт
Хороший пример того, к чему приводят страну крикливые уличные протестуны.
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