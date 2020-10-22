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22.10.2020 14:39
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Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом 22 октября заявил его адвокат Анатолий Кучерена.

О выдаче российскими властями постоянного ВНЖ экс-военнослужащему США Кучерена рассказал РИА Новости.

Адвокат добавил, что процедура получения затянулась из-за ситуации с коронавирусом.

Год назад в интервью американскому телеведущему Джо Рогану Сноуден рассказал, что оказался запертым в России из-за аннулированного паспорта и эту страну он для долгого пребывания не выбирал, целью было отправиться в Латинскую Америку. Бывший сотрудник АНБ уверял, что не испытывает любви к российским властям, а в Twitter критиковал Владимира Путина и некоторые российские законы.

В 2013 году Сноудена обвинили в передаче СМИ секретных документов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену продлили до 2020 года. В США ему грозит смертная казнь.

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