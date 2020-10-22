Хмурое небо и дождь в лицо. Петербуржцев предупреждают об усилении ветра

В конце рабочей недели Петербургу обещают незначительное потепление и дождь, но прятаться под зонтами может помешать ветер. По данным синоптиков, он будет крепким.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на Гидрометцентр Северо-Запада, 23 октября Северную столицу продует южный и юго-западный ветер, скорость которого может достигнуть 15 метров в секунду. Сильные порывы обещают прибрежным районам.

При такой скорости прогулка с зонтом едва ли будет комфортной, тем не менее его лучше не забывать. В прогнозе весь день дождь, в некоторых районах небольшой. При этом в пятницу будет на пару градусов теплее: ночью до +9 градусов, днём воздух может прогреться до +12.