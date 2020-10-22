В Петербург идёт влажное тепло из Атлантики и несёт с собой дожди

Холодная погода покидает Петербург, как и анонсировали ранее синоптики. На смену ей приходит влажное атлантическое тепло.
Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, 22 октября синоптическую ситуацию будет определять тёплая часть атлантического циклона, центр которого выйдет на юг Финляндии. Он станет причиной облачной погоды, пройдут дожди. В течение наступившего дня и следующей ночи в Петербурге может выпасть 7-12 мм осадков. Температурный фон заметно подрастёт и на 1-2° превысит климатическую норму.
Днём столбики термометров поднимутся до отметки 8-10 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.