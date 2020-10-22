Заморозку пенсий продлят до 2023 года: это позволит сэкономить около 670 миллиардов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года. Соответствующее постановление принято 22 октября, следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце сентября 2020 года. В финансово-экономическом обосновании указано, что продление моратория позволит сэкономить в 2023 году около 670 млрд рублей.
«Принятие законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.
Впервые накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть и отправляются на выплаты. Речь идет о 6% зарплаты россиян. В декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. В июле прошлого года правительство России увеличило срок до 2022 года включительно. Однако через несколько месяцев президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до 2023 года.