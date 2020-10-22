FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 14:28
12
Печать

Заморозку пенсий продлят до 2023 года: это позволит сэкономить около 670 миллиардов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года. Соответствующее постановление принято 22 октября, следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце сентября 2020 года. В финансово-экономическом обосновании указано, что продление моратория позволит сэкономить в 2023 году около 670 млрд рублей.

«Принятие законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.

Впервые накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть и отправляются на выплаты. Речь идет о 6% зарплаты россиян. В декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. В июле прошлого года правительство России увеличило срок до 2022 года включительно. Однако через несколько месяцев президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до 2023 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

yaprotiv
а заморозка зарплаты депутатов госдумы - сэкономит бюджету 22,6 млрд рублей в год. Время трудное - можно и на добровольных началах посидеть. Тем более люди не бедные собрались
COVID-2036
чего расшумелись? хотите, чтобы из этих денег солдатам нато пенсии индексировали? дождетесь... зато экономия для бюджета России, позволяет платить зарплату госслужащим Северной (может и Южной чего останется) Осетии, а также финансировать водоснабжение Крыма, чтобы вырастить там яблоки и продавать их втридорога российским туристам. последних поимеют со всех сторон...
efela
Где обрадованные этим известиям истинные боты-патриоты? Пусть хвалебную осанну споют по этому поводу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний