Заморозку пенсий продлят до 2023 года: это позволит сэкономить около 670 миллиардов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до 2023 года. Соответствующее постановление принято 22 октября, следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце сентября 2020 года. В финансово-экономическом обосновании указано, что продление моратория позволит сэкономить в 2023 году около 670 млрд рублей.

«Принятие законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке.