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22.10.2020 09:42
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Полиция задержала шалопая, отстреливавшегося из «Пионера» у «Жемчужной Плазы». Оружием он хвастался с 10 лет

Второкурсник колледжа водных ресурсов задержан полицией после стрельбы из газового пистолета в Красносельском районе Петербурга. Ныне совершеннолетний молодой человек ещё в 10-летнем возрасте хвастался в соцсетях оружием и внушительной коллекцией складных ножей.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 октября, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о краже из магазина и стрельбе у ТРЦ «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе. Прибывший наряд ГИБДД задержал дебошира у дома № 16/3 по улице Пограничника Гарькавого. Им оказался 18-летний студент колледжа водных ресурсов, при юноше были аэрозольный пистолет «Пионер» и складной нож. В отношении учащегося составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили под обязательство о явке.

Судя по многочисленным заброшенным страницам в соцсетях, молодой человек с редким именем Ефрем ещё в 2012 году хвастался перед друзьями пневматической винтовкой, пистолетом ТТ и коллекцией из почти десятка ножей. Студент — любитель шутеров (игр-стрелялок) и пабликов с патриотическим контентом.

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Комментарии (2)

sakorol
задержан за кражу а составили протокол за мелкое хулиганство,во как
тат2007amg
Ну раз патриот - пущай постреляет, тока мушку спилит..
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