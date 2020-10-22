Полиция задержала шалопая, отстреливавшегося из «Пионера» у «Жемчужной Плазы». Оружием он хвастался с 10 лет

Второкурсник колледжа водных ресурсов задержан полицией после стрельбы из газового пистолета в Красносельском районе Петербурга. Ныне совершеннолетний молодой человек ещё в 10-летнем возрасте хвастался в соцсетях оружием и внушительной коллекцией складных ножей.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 октября, накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение о краже из магазина и стрельбе у ТРЦ «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе. Прибывший наряд ГИБДД задержал дебошира у дома № 16/3 по улице Пограничника Гарькавого. Им оказался 18-летний студент колледжа водных ресурсов, при юноше были аэрозольный пистолет «Пионер» и складной нож. В отношении учащегося составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили под обязательство о явке.

