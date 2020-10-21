В Москве очередной максимум смертей от коронавируса с начала лета

За последние сутки в Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом. Об этом 21 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Второй день подряд суточная смертность в столице ставит рекорды — это максимум с начала июня, накануне сообщалось о 63 погибших. Общее количество жертв COVID-19 в Москве достигло 6187 человек. В Петербурге в смертельную статистику утром 21 октября внесли еще 49 пациентов.

