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21.10.2020 23:12
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В Москве очередной максимум смертей от коронавируса с начала лета

За последние сутки в Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом. Об этом 21 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Второй день подряд суточная смертность в столице ставит рекорды — это максимум с начала июня, накануне сообщалось о 63 погибших. Общее количество жертв COVID-19 в Москве достигло 6187 человек. В Петербурге в смертельную статистику утром 21 октября внесли еще 49 пациентов.

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