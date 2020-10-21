В Петербурге хотят провести международную конференцию по борьбе с коронавирусом. В гости приедут из стран СНГ и Африки, особые почести готовят для Гвинеи

В декабре в Петербурге планируют провести Международную научно-практическую конференцию по борьбе с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Соответствующую закупку 21 октября объявил Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. География приглашенных гостей ограничится странами СНГ и Гвинейской Республикой.

Как следует из аукционной документации, Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям должна пройти в Петербурге с 9 по 10 декабря. Планируется, что участвовать в ней будут не менее 100 человек. Мероприятие должно пройти в конференц-зале уровнем не ниже Президентской библиотеки или Константиновского дворца. Начальная стоимость закупки — почти 7 млн рублей, финансирование осуществляется за счет федерального бюджета. При этом оговаривается, что из-за эпидемии коронавируса контракт может быть расторгнут.

Из иностранцев на конференцию ожидаются только представители стран СНГ и Гвинейской Республики. Заказчик требует от победителя конкурса предоставить ему на согласование список из как минимум 20 гвинейских кандидатов и подборку из 10 жителей стран Содружества — последние обязательно должны занимать в своих государствах пост главного государственного санврача или его заместителя. В числе ожидаемых россиян в аукционной документации названы вирусологи, эпидемиологи, врачи, биологи и специалисты клинической лабораторной диагностики из регионов. Также на конференции будут представители российских и зарубежных органов государственной власти. Для участников, в частности, подготовят пресс-конференцию, культурную программу с экскурсиями, торжественный ужин, приветственный фуршет, ежедневные обеды и кофе-брейки. Иностранцам помимо этого положены оплачиваемое проживание в гостинице и трансфер. Опции для гвинейцев в документации при этом оговорены отдельно. Во-первых, заказчик должен будет приобрести авиабилеты для их перелета из города Конакри — столицы Гвинеи — в Петербург (судя по агрегатору билетов, туда-обратно самый дешевый вариант сегодня — 83 тысячи, бизнес-классом самый недорогой 206 тысяч), во-вторых, оформить для них страховки — с покрытием для одного человека в 50 тысяч евро. В-третьих, гостей нужно будет доставить из аэропорта в гостиницу и обратно на индивидуальных такси бизнес-класса, а также устроить им встречу и проводы. Для 10 участников из Гвинейской Республики также предусмотрено 4-дневное проживание в номерах класса «комфорт» гостиницы категории не менее 3–4 звезд, расположенной в одном из центральных районов Петербурга.

Отметим, должность почетного консула Гвинейской Республики в Петербурге сейчас занимает Сергей Гирдин. Он является основателем одного из крупнейших дистрибьютеров компьютерной техники — группы компаний «Марвел». В 2019 году выручка ООО «Марвел КТ» составила 82 млрд рублей, основным владельцем компании сейчас, по данным СПАРК, числится зарегистрированная на Кипре «Конкур Холдинг Лимитед». С середины 2019-го Гирдин перестал быть акционером «Невского банка». В марте ЦБ оценивал обязательства организации перед клиентами и кредиторами в 2,76 млрд рублей, в конце прошлого года регулятор отобрал у банка лицензию, объяснив это полной утратой капитала вследствие хищения основной части активов. Узнать детали предстоящей конференции у Гирдина не удалось — в консульстве Гвинейской Республики сообщили, что он в командировке. В комитете по внешним связям Смольного также не смогли поделиться подробностями мероприятия, отметив, что аукцион объявлен федеральным учреждением, которое не согласует с ведомством свою деятельность. Заказчик — НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера — также отказался от комментариев и порекомендовал обращаться с вопросами к своему учредителю — в центральный аппарат Роспотребнадзора, расположенный в Москве.