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27.03.2020 17:55
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ЦБ нашел «дыру» в капитале Невского банка почти на 3 млрд рублей

Обязательства ПАО «Невский банк» перед клиентами и кредиторами на 2,76 млрд рублей превышают стоимость его активов. Такие данные 27 марта опубликовал ЦБ (https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/31947?fileId=25508). В декабре 2019 года Банк России отобрал у кредитной организации лицензию.

Согласно отчету по работе временной администрации Невского банка, активы компании составляют всего 242,9 млн рублей. А общий объем обязательств достиг почти 3 млрд. Почти всю сумму — 2,98 млрд рублей — банк должен своим клиентам.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у ПАО «Невский банк» 13 декабря (https://www.fontanka.ru/2019/12/13/033/). По мнению регулятора, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.

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