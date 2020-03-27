ЦБ нашел «дыру» в капитале Невского банка почти на 3 млрд рублей

Обязательства ПАО «Невский банк» перед клиентами и кредиторами на 2,76 млрд рублей превышают стоимость его активов. Такие данные 27 марта опубликовал ЦБ (https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/31947?fileId=25508). В декабре 2019 года Банк России отобрал у кредитной организации лицензию.

Согласно отчету по работе временной администрации Невского банка, активы компании составляют всего 242,9 млн рублей. А общий объем обязательств достиг почти 3 млрд. Почти всю сумму — 2,98 млрд рублей — банк должен своим клиентам.